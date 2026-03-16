Telegraph: США перебрасывают морскую пехоту к Ормузскому проливу
Ближайшие союзники США находятся в недоумении относительно конечных целей Белого дома в противостоянии с Ираном, сообщает Bloomberg.
Одна за другой страны отказываются отвечать согласием на призыв Трампа направить своих военных в Ормузский пролив - Британия, Германия, Япония, Австралия, Норвегия. Более того, в Европе предлагают наказать Вашингтон и Тель-Авив за проводимую против Ирана операцию.
Доминик Де Вильпен, бывший премьер-министр Франции:
"Мы должны ввести санкции против Израиля за то, что сегодня он создает трагическую гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке. Мы можем принимать меры. Знаете, часто говорят: "Мы зависимы". Да, мы зависимы в вопросах платежных средств, зависимы в цифровой войне, но американцы тоже сильно зависят от нас. Не стоит недооценивать наши возможности. И поэтому я считаю, что уже сам факт проведения экстренного заседания европейских лидеров с решительной позицией, когда они прямо говорят США и Дональду Трампу: "Господин президент США, вы действуете безрассудно. Сегодня вы разжигаете войны в мире. Сегодня вы дестабилизируете Европу, регионы мира, и мы больше не будем участвовать в этой авантюре".
Однако существует высокая вероятность новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Как стало известно изданию Telegraph, США перебрасывают к Ормузскому проливу силы морской пехоты. Предполагается, что военные должны прибыть к акватории через 10-15 дней. Это может означать переход к новой фазе войны, включающей наземные операции.