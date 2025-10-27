"Тепловой" удар по кошелькам: миллионы жителей ЕС вынуждены экономить на отоплении

Европейские СМИ бьют тревогу - почти каждый десятый гражданин Евросоюза заявил, что не может позволить себе полноценное отопление. Особенно остро проблема ощущается в Болгарии и Греции. В долгосрочной перспективе расходы на отопление остаются рекордными.

Зима близко, а вместе с ней счета, от которых мороз по коже - это коммуналка по-европейски. С 2020 года она выросла вдвое, а кое-где и втрое. И если раньше тепло ассоциировалось с уютом, то теперь - с пустым кошельком.

18 из 20 самых дорогих городов мира по коммунальным расходам расположены в Европе. Возглавляет антирейтинг Мюнхен, там 404 не ошибка, а счет за тепло.

В топ-5 антилидеров вошла и Варшава (в среднем коммуналка там обходится в 357 долларов ежемесячно). Больше чем 300 долларов при оплате счетов из кошельков достают также жители Вены, Лондона и Праги.

В Европарламенте признают, что ситуация сложная, обещают субсидии и реформы. Однако за громкими формулировками, отмечают СМИ, скрывается признание того, что Брюссель столкнулся с результатами собственной недальновидной политики энергетического самоограничения.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии:

"Мы все знаем, что высокие цены на энергоносители продолжают снижать нашу конкурентоспособность, мы все знаем главную причину этого. Это наша зависимость от импорта ископаемого топлива и, следовательно, от нестабильного мирового рынка".

"В конце туннеля нет никакого просвета". Премьер-министр Словакии подчеркивает, что ЕС не предложил ни одного реального шага по снижению стоимости газа и тепла.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Если Европейской комиссии совершенно все равно, сколько люди платят за газ, то нам в Словакии не все равно. Если Европейскому союзу абсолютно все равно, откуда газ придет в Словакию, и пусть мы купим его в 3 раза дороже откуда угодно, лучше всего сжиженный из США, то им все равно, а нам - нет".

Высокие цены на электроэнергию создают серьезные риски для промышленности: предприятия сокращают производство, закрываются или переносят мощности за рубеж. В Германии, по данным портала Stern, в прошлом году более 5 млн человек сообщили о нехватке средств на отопление жилья.

Согласно опросам, более половины жителей Литвы планируют сократить расходы из-за растущих счетов за отопление. Там происходит масштабный переход от использования газа к так называемому биотопливу. Но и здесь назрел ребрендинг: пеллеты в прошлом, в печке теперь пшеница.

Предприимчивые фермеры разместили в соцсетях объявления о продаже зерна "на топливо". Дело в том, что стоимость пеллет для котлов почти в 2 раза выше, поэтому сжигать пшеницу в печи выгоднее.

А поляки все чаще стали использовать незаконные печи и обогревать свои дома углем. Страну накрывает густой смог. В ряде городов загрязнение воздуха достигло уровней, которые давно превысили допустимые значения.