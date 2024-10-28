The Financial Times: Трамп может инициировать новые Минские соглашения в случае победы на выборах

Трамп может инициировать принятие новых Минских соглашений в случае своей победы на выборах. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа.

План республиканца может включать в себя "переосмысление неудавшихся Минских соглашений 2014 и 2015 годов". Но на этот раз будет предусмотрен механизм принуждения, предполагающий последствия за нарушение договоренностей.