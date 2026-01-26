The Telegraph: ВС РФ свели на нет эффективность украинской ПВО

Россия истощила и без того ограниченные запасы ракет Украины, сделав систему ПВО неэффективной. Об этом сообщает The Telegraph.

Авторы материала также отмечают, что противоречия в рядах союзников Киева привели к тому, что их помощь стала носить лишь условный характер. Политические разногласия и операционные проблемы значительно снизили поддержку.