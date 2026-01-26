Смотреть онлайнПрограмма ТВ
The Telegraph: ВС РФ свели на нет эффективность украинской ПВО

Россия истощила и без того ограниченные запасы ракет Украины, сделав систему ПВО неэффективной. Об этом сообщает The Telegraph.

Авторы материала также отмечают, что противоречия в рядах союзников Киева привели к тому, что их помощь стала носить лишь условный характер. Политические разногласия и операционные проблемы значительно снизили поддержку.

Ранее в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что наносят удары по энергообъектам Украины в ответ на террористические атаки ВСУ на российскую территорию.

Разделы:

В миреУкраинаРоссия

Теги:

Россия-УкраинаМинобороны РФПВО