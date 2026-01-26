3.74 BYN
The Telegraph: ВС РФ свели на нет эффективность украинской ПВО
Автор:Редакция news.by
Россия истощила и без того ограниченные запасы ракет Украины, сделав систему ПВО неэффективной. Об этом сообщает The Telegraph.
Авторы материала также отмечают, что противоречия в рядах союзников Киева привели к тому, что их помощь стала носить лишь условный характер. Политические разногласия и операционные проблемы значительно снизили поддержку.
Ранее в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что наносят удары по энергообъектам Украины в ответ на террористические атаки ВСУ на российскую территорию.