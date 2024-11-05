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В мире
Толпы проплаченных провокаторов снова на улицах грузинских городов
4 часа назад
Грузия
протесты
Президент
Все
Александр Лукашенко пригласил жителей Румынии чаще посещать гостеприимную Беларусь
11 часов назад
Международная неделя Президента - в рубрике "Время Первого"
22 часа назад
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Астане приняли декларацию и подписали более десятка документов
29.11.2024
21:45
Актуализирован состав представителей Беларуси в Комиссии по правам человека СНГ
29.11.2024
19:33
Политика
Все
Крупнейшие провалы британских политиков - 2 декабря в "Понятной политике"
30.11.2024
15:58
МИД Беларуси поддержал усилия палестинского народа по построению независимого государства
29.11.2024
20:12
Каким ключевым вопросам был посвящен саммит ОДКБ в Астане? Собрали главное
29.11.2024
17:55
Шойгу: Ядерный зонтик России в первую очередь защитит страны ОДКБ
28.11.2024
19:25
Сергей Лебедев возглавит Миссию наблюдателей от СНГ во время выборов Президента Беларуси
28.11.2024
12:53
Общество
Все
Путин посетит Минск
4 часа назад
Народное признание и деловые предложения - инклюзивная выставка-продажа в Минске вызвала ажиотаж
4 часа назад
Европа наконец-то вздохнет: большая распродажа Украины продолжается
6 часов назад
СПИД можно остановить
7 часов назад
Экономика
Все
Головченко ознакомился с производством мяса индейки и рассказал, какие блюда предпочитает
29.11.2024
22:03
В Беларуси планируют увеличить производство мяса индейки
29.11.2024
15:26
Турецкому бизнесу презентовали экономический потенциал Беларуси
28.11.2024
20:41
В Беларуси изменится порядок формирования кредитных историй и получения отчетов. Что нового?
28.11.2024
12:20
В Беларуси определены приоритеты в области качества на 2025 год
27.11.2024
13:52
В мире
Все
Сотрудники концерна Volkswagen готовы начать забастовки
Недавно
Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву с применением гиперзвуковой ракеты
1 час назад
В Тбилиси протестующие повредили 48 комнат парламента
1 час назад
Как беглых коснутся изменения новой миграционной стратегии, принятой в Польше
2 часа назад
Регионы
Все
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
Все
Пожар вспыхнул на складе Минского инструментального завода
5 часов назад
ДТП с пятью автомобилями произошло в Минске
12 часов назад
Возгорание вагона дизель-поезда произошло в Гродненской области
12 часов назад
Польские силовики выбросили избитого иностранца на белорусскую территорию
30.11.2024
15:40
Кругозор
Все
Чего ждать в декабре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
12 часов назад
Магнитные бури в декабре 2024 года: когда ждать неблагоприятные дни?
29.11.2024
15:38
Праздники в декабре 2024 года: календарь событий в Беларуси
29.11.2024
08:00
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27.11.2024
08:00
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25.11.2024
08:00