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Трагедия в Индии: Boeing рухнул в Ахмедабаде почти сразу после взлета

Катастрофа унесла жизни почти всех, кто был в самолете. Среди них были граждане Индии, Великобритании, Канады и Португалии. Чудом выжил только один человек. Также есть жертвы и среди тех, кто был на земле при падении машины. Какова была причина ЧП, еще предстоит выяснить.

Как подтвердили в МИД Беларуси, на борту наших граждан не было.

Тонны обломков и густые клубы дыма - многомиллионный индийский город Ахмедабад стал свидетелем чудовищной трагедии. Самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, рухнул через считанные минуты после взлета на общежитие в квартале Мегани Нагар.

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На видео с моментом катастрофы заметно, что борт начал снижаться. Это может указывать на потерю мощности двигателя или неспособность создать подъемную силу. Анализируя видеокадры, эксперты приходят к выводу, что причиной катастрофы могло стать столкновение с птицами либо ошибка экипажа. На второе указывает то, что после взлета шасси так и остались в открытом положении, вместо них могли убрать закрылки, что и повлияло на невозможность набрать высоту.

Анита Мендиратта, авиационный эксперт (Канада):

"Экосистема авиации состоит из множества элементов. У вас есть авиакомпания, самолет, пилоты, сотрудники аэропорта и мать-природа. Сбоя в работе одного из этих элементов достаточно, чтобы создать кризисную ситуацию при взлете".

Какая бы из трагичных случайностей не стала виновницей трагедии, факт один - по числу жертв нынешняя авария является крупнейшей в 2025 году и, вероятно, за последние несколько лет.

Но даже здесь нашлось место чуду. Один пассажир выжил, сейчас он находится в больнице. Для остальных же шансов практически нет. Есть жертвы и пострадавшие среди студентов-медиков, на общежития которых упал роковой борт.

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"Я сидел дома, когда раздался громкий шум, похожий на землетрясение. Вышел и увидел дым. Я не знал, что это была авиакатастрофа. Как только прибыл сюда, то увидел разбившийся самолет и множество лежащих тел", - рассказал один из местных жителей.

Эта трагедия в первую очередь о людях, но и для компании Boeing этот день безоблачным не назовешь. Авиакатастрофа в Индии стала первой для их новейшего самолета модели 787-8 Dreamliner. Этот лайнер, несмотря на множество проблем с электроникой, обшивкой и даже двигателем, считался одним из самых безопасных. Теперь же корпорации явно предстоит сделать основательную работу над ошибками. Ведь Dreamliner должен был спасти пошатнувшуюся репутацию Boeing, но может похоронить ее окончательно.

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