Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива
Автор:Редакция news.by
Президент США выдвинул Тегерану ультиматум - он пригрозил уничтожить электростанции Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.
Как написал Трамп в своей соцсети: Соединенные Штаты нанесут удар и уничтожат электростанции, начиная с самой крупной.
Тегеран, в свою очередь, пригрозил ответить ударами по объектам энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуры США в регионе.
Фото ТАСС