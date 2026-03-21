Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Президент США выдвинул Тегерану ультиматум - он пригрозил уничтожить электростанции Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Как написал Трамп в своей соцсети: Соединенные Штаты нанесут удар и уничтожат электростанции, начиная с самой крупной.

Тегеран, в свою очередь, пригрозил ответить ударами по объектам энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуры США в регионе.