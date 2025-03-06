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Трамп хочет переговорить с Россией об отказе от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия и заявил о своем желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации.
Хозяин Белого дома также рассматривает изменение формата участия США в НАТО, отказ от обязательной защиты союзников в случае нападения на них, информирует Эн-би-си Ньюс. Трамп заявил, что сомневается в готовности других участников НАТО защищать Штаты в случае необходимости. И хотя у альянса есть потенциал, нужно оценить несправедливость в расходах на оборону.
"Господин президент, вы будете проводить политику, согласно которой США не будут защищать страны НАТО, которые не платят?" - задали вопрос лидеру Белого дома.
Дональд Трамп:
"Я думаю, что это здравый смысл, не так ли? Если они не платят, я не собираюсь их защищать. Нет, я не собираюсь их защищать. Когда я это сказал, на меня обрушился шквал гнева, они сказали: "О, он нарушает договор с НАТО". И знаете, моя самая моя большая проблема с НАТО заключается в том, что действительно я их очень хорошо знаю. Они мои друзья. Но если бы у Соединенных Штатов были проблемы, и мы позвонили бы им, сказали бы: "У нас проблема, Франция, у нас проблема, пара других стран, я не буду их упоминать". Как вы думаете, они придут, защитят нас? Придут ли они? Я не уверен".
Президент США не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейского ядерного зонтика. Подчеркнул, что хотел бы "противоположного" тому, что предложил французский лидер.
Как сообщает испанская газета El Pais, Франция и Великобритания продвигают идею создания коалиции, которая бы якобы помогла обеспечению безопасности Украины. Однако большинство стран Европейского союза не хотят к ней присоединяться, ведь идея подразумевает отправку военных сил в Украину без вовлечения в это США.