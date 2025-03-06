Трамп хочет переговорить с Россией об отказе от ядерного оружия

"Я думаю, что это здравый смысл, не так ли? Если они не платят, я не собираюсь их защищать. Нет, я не собираюсь их защищать. Когда я это сказал, на меня обрушился шквал гнева, они сказали: "О, он нарушает договор с НАТО". И знаете, моя самая моя большая проблема с НАТО заключается в том, что действительно я их очень хорошо знаю. Они мои друзья. Но если бы у Соединенных Штатов были проблемы, и мы позвонили бы им, сказали бы: "У нас проблема, Франция, у нас проблема, пара других стран, я не буду их упоминать". Как вы думаете, они придут, защитят нас? Придут ли они? Я не уверен".