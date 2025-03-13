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Трамп не считает нужным вводить новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает нужным вводить против России новые санкции, поскольку приоритетом для него является урегулирование конфликта в Украине, сообщает ТАСС.
"Я не хочу делать этого, так как я хотел бы увидеть мир", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
Трамп также выразил надежду на то, что Россия даст согласие на прекращение огня в Украине. По его словам, американские эмиссары едут в Москву для обсуждения этого блока вопросов.
Кроме того, глава Белого дома затронул тему введения ЕС новых мер в отношении американского импорта. Он пообещал дать ответ на это, добавив, что условия торговли между США и странами ЕС крайне невыгодны для американской стороны.