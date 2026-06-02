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Трамп опроверг информацию об остановке переговоров США и Ирана
Автор:Редакция news.by
Вашингтон и Тегеран продолжают контакты вопреки сообщениям о срыве диалога. Трамп опроверг информацию иранских СМИ о заморозке мирного процесса, назвав ее очередным фейком.
По словам главы Белого дома, стороны общаются непрерывно. Это подтвердил и госсекретарь Рубио, заявив, что Тегеран впервые согласился обсуждать ядерные уступки, которые ранее категорически отвергал.
Тем не менее дипломатия сопровождается эскалацией: в ночь на 3 июня стороны обменялись новыми ударами. Американские силы атаковали базу на острове Кешм, в ответ КСИР выпустил боевые дроны по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне.
Фото ТАСС