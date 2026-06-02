Трамп опроверг информацию об остановке переговоров США и Ирана

Вашингтон и Тегеран продолжают контакты вопреки сообщениям о срыве диалога. Трамп опроверг информацию иранских СМИ о заморозке мирного процесса, назвав ее очередным фейком.

По словам главы Белого дома, стороны общаются непрерывно. Это подтвердил и госсекретарь Рубио, заявив, что Тегеран впервые согласился обсуждать ядерные уступки, которые ранее категорически отвергал.

Тем не менее дипломатия сопровождается эскалацией: в ночь на 3 июня стороны обменялись новыми ударами. Американские силы атаковали базу на острове Кешм, в ответ КСИР выпустил боевые дроны по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне.