3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Трамп подал на BBC в суд, обвинив медиакорпорацию в клевете и искажении его слов
Трамп обещает завершить еще одну войну. На этот раз американский президент дает бой британской медиакорпорации BBC. Хозяин Белого дома подал иск и требует от компании не менее 10 млрд долларов за "клевету и недобросовестные торговые практики".
BBC обвиняется в злонамеренном редактировании речи Трампа, которая была им сказана в 2021 году, а показана на телеэкранах в 2024 году. Видеофрагмент был сделан так, что у зрителей могло появиться чувство, будто республиканец призывает своих сторонников штурмовать Конгресс США.
Дело Трамп еще не выиграл, но в отставку уже подали гендиректор BBC, а также глава новостного вещания корпорации. Ранее Трамп неоднократно вел судебные тяжбы с известными СМИ: CNN, ABC и CBS News, The Wall Street Journal и The New York Times.