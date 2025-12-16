Трамп подал на BBC в суд, обвинив медиакорпорацию в клевете и искажении его слов

Трамп обещает завершить еще одну войну. На этот раз американский президент дает бой британской медиакорпорации BBC. Хозяин Белого дома подал иск и требует от компании не менее 10 млрд долларов за "клевету и недобросовестные торговые практики".

BBC обвиняется в злонамеренном редактировании речи Трампа, которая была им сказана в 2021 году, а показана на телеэкранах в 2024 году. Видеофрагмент был сделан так, что у зрителей могло появиться чувство, будто республиканец призывает своих сторонников штурмовать Конгресс США.