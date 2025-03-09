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Трамп прекратил поддержку оборудования радиоэлектронной борьбы для истребителей F-16 ВВС Украины

Президент США Дональд Трамп оставил Украину без критического элемента обороны. Соединенные Штаты прекратили поддержку оборудования радиоэлектронной борьбы для американских истребителей F-16 ВВС Украины.

Отправка обновлений заблокирована. Это впоследствии может привести к уязвимости самолетов перед российской авиацией, отмечают украинские СМИ. Напомним, что ранее американский лидер распорядился приостановить оказание всей военной помощи Киеву до тех пор, пока руководство страны не продемонстрирует приверженность мирному урегулированию конфликта.

УкраинаСШАДональд Трамп