Трамп пригрозил новыми санкциями и пошлинами на российский экспорт в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в Соединенные Штаты в случае отсутствия сделки по Украине, сообщает РИА Новости.

"Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, а только ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам", - написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

Трамп указал на то, что урегулирование конфликта в Украине возможно "легким или сложным путем", подчеркнув, что первый вариант всегда лучше.

Президент США призвал Россию прекратить спецоперацию, добавив, что урегулирование должно случиться как можно скорее.