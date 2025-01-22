Трамп пригрозил новыми санкциями и пошлинами на российский экспорт в США

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Президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в Соединенные Штаты в случае отсутствия сделки по Украине, сообщает РИА Новости.
"Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, а только ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам", - написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
Трамп указал на то, что урегулирование конфликта в Украине возможно "легким или сложным путем", подчеркнув, что первый вариант всегда лучше.
Президент США призвал Россию прекратить спецоперацию, добавив, что урегулирование должно случиться как можно скорее.
"Настало время заключить сделку. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!" - заключил он.