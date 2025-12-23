Трамп раскритиковал газету The New York Times

Белый дом продолжает атаки на СМИ. На этот раз критике подверглась газета The New York Times. Трамп назвал издание угрозой национальной безопасности.

В соцсети Truth Social американский лидер заявил, что издание распространяет ложь и намеренные искажения. По его словам, газета ведет радикально левую политику и превращается во врага народа.

Ранее Белый дом запустил "доску позора" для СМИ, которые, по мнению администрации, публикуют фейковые новости. В этом списке оказались The Washington Post, портал Axios и телеканал CNN.