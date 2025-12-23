Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп раскритиковал газету The New York Times

Белый дом продолжает атаки на СМИ. На этот раз критике подверглась газета The New York Times. Трамп назвал издание угрозой национальной безопасности.

В соцсети Truth Social американский лидер заявил, что издание распространяет ложь и намеренные искажения. По его словам, газета ведет радикально левую политику и превращается во врага народа.

Ранее Белый дом запустил "доску позора" для СМИ, которые, по мнению администрации, публикуют фейковые новости. В этом списке оказались The Washington Post, портал Axios и телеканал CNN.

Фото РИА Новости

Разделы:

В миреСША

Теги:

СМИДональд Трамп