Трамп рассказал, о чем разговаривал с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне. Об этом пишет РИА Новости.

"Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа. Многое в дискуссии основывалось на вчерашнем телефонном разговоре с президентом Путиным с целью сблизить Россию и Украину в контексте их запросов и нужд. Мы... на пути к этому", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.