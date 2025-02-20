Трамп рассказал о вмешательстве США в выборы в других странах

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон при Байдене тратил миллионы долларов на вмешательство в выборы по всему миру. Один из примеров - 21 млн долларов потратили на увеличение явки избирателей в Индии.



А еще США тратили миллионы долларов на различные инициативы в Камбодже, Сербии, Молдове, Либерии, Бангладеш и Непале.



При этом Трамп отметил, что когда речь идет о малых суммах, якобы потраченных Россией на выборы в США, это почему-то вызывает широкий резонанс.