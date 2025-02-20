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Трамп рассказал о вмешательстве США в выборы в других странах
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e7eab2b-7c50-4610-8504-c3591c4e7b2f/dce8ea25-c3f4-46ef-83c7-fb644512f33c.jpg2025-02-20T10:28:13.000000Z00
Дональд Трамп заявил, что Вашингтон при Байдене тратил миллионы долларов на вмешательство в выборы по всему миру. Один из примеров - 21 млн долларов потратили на увеличение явки избирателей в Индии.
А еще США тратили миллионы долларов на различные инициативы в Камбодже, Сербии, Молдове, Либерии, Бангладеш и Непале.
При этом Трамп отметил, что когда речь идет о малых суммах, якобы потраченных Россией на выборы в США, это почему-то вызывает широкий резонанс.