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Трамп рассказал о вмешательстве США в выборы в других странах

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон при Байдене тратил миллионы долларов на вмешательство в выборы по всему миру. Один из примеров - 21 млн долларов потратили на увеличение явки избирателей в Индии.

А еще США тратили миллионы долларов на различные инициативы в Камбодже, Сербии, Молдове, Либерии, Бангладеш и Непале.

При этом Трамп отметил, что когда речь идет о малых суммах, якобы потраченных Россией на выборы в США, это почему-то вызывает широкий резонанс.

СШАвыборыДональд Трамп