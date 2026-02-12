Трамп: Решение по Ирану пока не принято

Решение по Ирану пока не принято. Это сообщил президент США по итогам переговоров с премьер-министром Израиля в Белом доме.

Встреча была закрытой, однако Нетаньяху подчеркнул, что в переговорах с Тегераном должны учитываться интересы безопасности Израиля.

Трамп воздержался от публичного согласия с доводами премьера и повторил, что настаивает на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, можно ли заключить с ним сделку. Если нет, американец пригрозил ударами по исламской республике.

Позиции сторон прокомментировал министр иностранных дел Турции. Он предположил, что Иран и США готовы к компромиссам.

По его словам, Вашингтон может отказаться от требования к Тегерану полностью прекратить обогащение урана. Также отмечается, что чрезмерные требования США к ядерной программе Ирана могут привести к новому витку конфликта на Ближнем Востоке.