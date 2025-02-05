Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа

Палестинскому народу не видать спокойствия. По итогам встречи с израильским премьером Трамп заявил, США возьмут контроль над сектором Газа и будут находиться там долгосрочно и на позиции собственника.

Дональд Трамп - президент США:

"США возьмут контроль над сектором Газа. Мы будем владеть им и нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на этом участке. Выровняем участок и избавимся от разрушенных зданий, обеспечим экономическое развитие, которое даст неограниченное количество рабочих мест и жилья для жителей этого района".

Его высказывания последовали за предложением, что все палестинское население сектора Газа должно быть переселено в другие места - в Иорданию, Египет и другие страны. По мнению Трампа, единственная причина, по которой палестинцы хотят вернуться в Газу, якобы заключается в том, что у них нет альтернативы. Сектор Газа он назвал "территорией под снос".