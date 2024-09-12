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Трамп стал мишенью для эмоционально неустойчивых демократов
Покушение на Президента - тема американской политики. Буквально жизнь под прицелом. Дональд Трамп стал мишенью для эмоционально неустойчивых демократов. Очередной сторонник Камалы Харрис пытался устранить ее политического соперника.
2 покушения до старта электоральной кампании - это крайне тревожная ситуация. Вопрос, что стоит за этим помешательством хорошо вооруженных представителей демократического лагеря США? Вероятнее всего, дело в риторике, которую продвигают лидеры партии.
Едва ли сегодня найдется тот, кто полунамеками да и практически напрямую призывал к физической ликвидации. Причем эмоциональная накрутка продолжается по классической схеме. Убийство выдают за акт справедливости, ведь идет борьба добра со злом. Подробности в сюжете Андрея Сыча.
В СМИ звучат подобные заявления:
"Им все равно придется выйти и всадить пулю в Дональда Трампа, и это факт".
"Посмотрите, его персонаж движется к смерти. Где находится будка Дональда Трампа, когда она нужна?"
"Я много думала о том, чтобы взорвать Белый дом".
"Я пойду и убью Трампа сегодня вечером".
Нарастающая риторика ненависти стала повседневностью в американском медиапространстве. Убить Дональда - идея фикс каждого уважающего себя демократа. Еще никто так не вытирал ноги о демократию, как это делает правящая партия в США. Республиканцев буквально лишают права иметь собственную точку зрения на будущее Америки. Дональд Трамп со своей программой подвергнут тотальной политической анафеме. Ключевой тезис о прекращении войны в Украине в первые дни после победы подают как зло, с которым необходимо бороться любыми способами. Об этом говорит и подозреваемый в очередном покушении на Трампа. Он убежден, что планировал не просто убить человека, политического оппонента, а именно боролся со злом, исполнял акт справедливости.
Райан Рут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа:
"Многие другие конфликты серые, но этот конфликт определенно черно-белый. Тут речь о борьбе добра со злом, эта история как любой из фильмов, которые мы когда-либо смотрели".
Борьба ослов и слонов (демократов и республиканцев) на политической арене выплеснулась на улицы городов. Общество, которое и так расколото на 2 партийных лагеря, теперь просто ненавидит друг друга. Эта ненависть активно подогревается с экранов и в заявлениях ключевых политических игроков. Эмоции накалены до предела. Школьный учитель разместил в соцсетях, как отрезает ножом голову кукле Дональда Трампа.
"Учитель средней школы в штате Оклахома попал в большие неприятности из-за частного поста в Instagram пятилетней давности".
"Его лицензия на преподавание сейчас находится в подвешенном состоянии, но адвокаты говорят, что государственный совет по образованию, возможно, идет по скользкой юридической дорожке".
Многие эксперты отмечают, что пока с ума сходят только сторонники Камалы Харрис. Никто из демократов не подвергся покушениям на убийство. Сама же лидерка свободного мира уверяет, что при таких инцидентах никто с республиканцами церемониться не будет.
Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии:
"Если кто-нибудь ворвется ко мне в дом, то получит пулю. Мне, наверное, не следовало этого говорить. Но мои помощники потом разберутся с этим".
Гражданская война в США и трансформация гегемона набирают критическую скорость. Этот поезд уже просто невозможно остановить без критического события. Демократы понимают, что переобуваться или даже переодеваться просто бессмысленно. После продолжительных политических преследований Дональда Трампа его приход к власти - экзистенциональная угроза для всей верхушки Демократической партии. А значит, будут делать все возможное, чтобы выбить Трампа из игры. Самое интересное только начинается. Пик придется на день объявления результатов выборов.
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