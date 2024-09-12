Покушение на Президента - тема американской политики. Буквально жизнь под прицелом. Дональд Трамп стал мишенью для эмоционально неустойчивых демократов. Очередной сторонник Камалы Харрис пытался устранить ее политического соперника.

2 покушения до старта электоральной кампании - это крайне тревожная ситуация. Вопрос, что стоит за этим помешательством хорошо вооруженных представителей демократического лагеря США? Вероятнее всего, дело в риторике, которую продвигают лидеры партии.

Едва ли сегодня найдется тот, кто полунамеками да и практически напрямую призывал к физической ликвидации. Причем эмоциональная накрутка продолжается по классической схеме. Убийство выдают за акт справедливости, ведь идет борьба добра со злом. Подробности в сюжете Андрея Сыча.

В СМИ звучат подобные заявления:

"Им все равно придется выйти и всадить пулю в Дональда Трампа, и это факт".

"Посмотрите, его персонаж движется к смерти. Где находится будка Дональда Трампа, когда она нужна?"

"Я много думала о том, чтобы взорвать Белый дом".

"Я пойду и убью Трампа сегодня вечером".

Нарастающая риторика ненависти стала повседневностью в американском медиапространстве. Убить Дональда - идея фикс каждого уважающего себя демократа. Еще никто так не вытирал ноги о демократию, как это делает правящая партия в США. Республиканцев буквально лишают права иметь собственную точку зрения на будущее Америки. Дональд Трамп со своей программой подвергнут тотальной политической анафеме. Ключевой тезис о прекращении войны в Украине в первые дни после победы подают как зло, с которым необходимо бороться любыми способами. Об этом говорит и подозреваемый в очередном покушении на Трампа. Он убежден, что планировал не просто убить человека, политического оппонента, а именно боролся со злом, исполнял акт справедливости.

Райан Рут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа:

"Многие другие конфликты серые, но этот конфликт определенно черно-белый. Тут речь о борьбе добра со злом, эта история как любой из фильмов, которые мы когда-либо смотрели".

Борьба ослов и слонов (демократов и республиканцев) на политической арене выплеснулась на улицы городов. Общество, которое и так расколото на 2 партийных лагеря, теперь просто ненавидит друг друга. Эта ненависть активно подогревается с экранов и в заявлениях ключевых политических игроков. Эмоции накалены до предела. Школьный учитель разместил в соцсетях, как отрезает ножом голову кукле Дональда Трампа.

"Учитель средней школы в штате Оклахома попал в большие неприятности из-за частного поста в Instagram пятилетней давности".

"Его лицензия на преподавание сейчас находится в подвешенном состоянии, но адвокаты говорят, что государственный совет по образованию, возможно, идет по скользкой юридической дорожке".

Многие эксперты отмечают, что пока с ума сходят только сторонники Камалы Харрис. Никто из демократов не подвергся покушениям на убийство. Сама же лидерка свободного мира уверяет, что при таких инцидентах никто с республиканцами церемониться не будет.

Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии:

"Если кто-нибудь ворвется ко мне в дом, то получит пулю. Мне, наверное, не следовало этого говорить. Но мои помощники потом разберутся с этим".