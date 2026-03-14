Трамп высказался об условиях возможной сделки с Ираном
Хозяин Белого дома утверждает, что США не устраивают условия якобы возможной сделки с Ираном. В интервью телеканалу Эн-би-си Дональд Трамп заявил: "Иран хочет пойти на сделку, а я не хочу этого, потому что условия недостаточно хороши".
При этом на уточняющий вопрос о том, какими, по мнению США, должны быть условия сделки с Ираном, глава американской администрации сказал, что "не хочет называть их".