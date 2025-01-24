Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в четверг во время общения с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

Трамп вновь выступил с утверждением, что Владимир Зеленский готов к переговорам по урегулированию в Украине, заостряя внимание на потерях Киева.

Также по мнению американского лидера, "России следует стремиться к заключению сделки" по урегулированию украинского кризиса. "Возможно, они хотят заключить сделку. Думаю, из того, что я слышал, Путин хотел бы увидеться со мной, встретиться, как только мы сможем. Я бы встретился немедленно", - утверждал Трамп.

Американскому лидеру также был задан вопрос о том, считает ли он, что санкции в отношении России подтолкнут руководство страны к переговорам. "Я не знаю, но считаю, что ему [президенту РФ] следует пойти на сделку", - заявил Трамп.

21 января Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ "в любое время", когда ему будет удобно. В то же время новый лидер США допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.