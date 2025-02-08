Трамп заявил о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным

Трамп не стал раскрывать, сколько длилась беседа и ее конкретные детали. Но известно, что в разговоре была затронута Украина. Так, Трамп заметил, что у него есть план по прекращению конфликта, а также добавил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, в отличие от его предшественника Джо Байдена. Также президент США поделился впечатлением, что Путину "действительно небезразлична" гибель солдат на поле боя.