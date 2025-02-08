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Трамп заявил о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом политик заявил газете New York Post.
Трамп не стал раскрывать, сколько длилась беседа и ее конкретные детали. Но известно, что в разговоре была затронута Украина. Так, Трамп заметил, что у него есть план по прекращению конфликта, а также добавил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, в отличие от его предшественника Джо Байдена. Также президент США поделился впечатлением, что Путину "действительно небезразлична" гибель солдат на поле боя.
Кремль пока не комментировал эту информацию. Ранее Путин заявлял, что готов пойти на диалог с Трампом.
Фото ТАСС