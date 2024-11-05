3.35 RUB
3.48 USD
3.66 EUR
ОбществоПрезидентПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с РФ
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, и призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров, передает ТАСС.
Соответствующую запись он опубликовал в соцсети Truth Social. "Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры", - написал республиканец. Он также выразил мнение, что в переговорном процессе "может помочь Китай".
При этом Трамп добавил, что в противном случае украинский кризис "может перерасти во что-то гораздо большее и сильно худшее".
Ранее избранный президент США прибыл во Францию, где встретился с ее президентом Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Их переговоры в трехстороннем формате завершились спустя 20 минут без совместного итогового заявления. При этом американский портал Axios написал со ссылкой на источники, что Трамп изначально не намеревался встречаться с Зеленским в Париже, однако Макрон убедил его в необходимости проведения переговоров в трехстороннем формате.
Президент
Все
Итоги заседания Высшего госсовета Союзного государства
Эйсмонт об идее провести шоу "Время наших побед": Это целиком и полностью задумка Президента
Лукашенко приехал на спортивно-развлекательное шоу "Время наших побед" в "Минск-Арене"
Итоги заседания Высшего государственного совета Союзного государства
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Оппозиционные силы Сирии планируют создать инклюзивный переходный орган власти
Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня
Мэрия Тбилиси устанавливает елку у парламента - как это нарушит планы оппозиции
Асад оставил президентский пост и дал укaзание осущeствить перeдачу власти мирным путeм
Регионы
Все
Происшествия
Все