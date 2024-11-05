Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с РФ

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, и призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров, передает ТАСС.

Соответствующую запись он опубликовал в соцсети Truth Social. "Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры", - написал республиканец. Он также выразил мнение, что в переговорном процессе "может помочь Китай".

При этом Трамп добавил, что в противном случае украинский кризис "может перерасти во что-то гораздо большее и сильно худшее".