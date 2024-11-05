ОбществоПрезидентПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с РФ

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, и призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров, передает ТАСС.

Соответствующую запись он опубликовал в соцсети Truth Social. "Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры", - написал республиканец. Он также выразил мнение, что в переговорном процессе "может помочь Китай".

При этом Трамп добавил, что в противном случае украинский кризис "может перерасти во что-то гораздо большее и сильно худшее".

Ранее избранный президент США прибыл во Францию, где встретился с ее президентом Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Их переговоры в трехстороннем формате завершились спустя 20 минут без совместного итогового заявления. При этом американский портал Axios написал со ссылкой на источники, что Трамп изначально не намеревался встречаться с Зеленским в Париже, однако Макрон убедил его в необходимости проведения переговоров в трехстороннем формате.

УкраинаСШАТрампРоссия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все