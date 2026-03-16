Трампа могут лишить военных полномочий

Демократическая партия США намерена повторно вынести на голосование резолюцию, которая ограничила бы военные полномочия Трампа в военной операции против Ирана. Об этом заявил глава демократического меньшинства в Палате представителей.



По словам законодателя, предыдущая попытка провалилась с минимальным разрывом. Но теперь у демократов появилась надежда на успех. Несколько человек, голосовавших против документа в прошлый раз, на этот раз готовы его поддержать.