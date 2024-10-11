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Трампа не внесли в избирательные бюллетени в Орегоне

Внутриполитическая ситуация в США накалилась в преддверии выборов.

Дров в топку подбросили стихийные бедствия. Реакция на пронесшиеся по Штатам ураганы, по имению экспертов, во многом определит выбор американцев.

На фоне бездействия Байдена и Харрис, а также активного содействия пострадавшим со стороны Трампа демократы пошли на неэтичные и, скорее, незаконные ухищрения. Экс-президента США не внесли в бюллетень для избирателей, напечатанный в штате Орегон.

Республиканец также не указан в списке кандидатов в президенты на веб-сайте правительства штата.

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