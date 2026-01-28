Трехсторонние переговоры по Украине возобновятся в Абу-Даби 1 февраля

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби продолжатся с 1 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он охарактеризовал диалог как сложный, но подчеркнул: тот факт, что на экспертном уровне уже рассматривается широкий круг сложных вопросов, связанных с урегулированием украинского конфликта, в целом можно расценивать как признак прогресса.