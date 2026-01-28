3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Трехсторонние переговоры по Украине возобновятся в Абу-Даби 1 февраля
Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби продолжатся с 1 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он охарактеризовал диалог как сложный, но подчеркнул: тот факт, что на экспертном уровне уже рассматривается широкий круг сложных вопросов, связанных с урегулированием украинского конфликта, в целом можно расценивать как признак прогресса.
Первый раунд закрытых переговоров прошел 23-24 января. Президент США Дональд Трамп дал ему положительную оценку, назвав "очень хорошим развитием событий". Тогда из-за отсутствия точек соприкосновения по стратегическим вопросам стороны сошлись на обсуждении военно-тактических моментов: создании буферных зон, аспектах режима прекращения огня, параметрах безопасности в Европе. От второго раунда стороны ждут интенсификации диалога и перехода к обсуждению вариантов завершения конфликта.