Трехсторонняя встреча Турции, России и Украины намечена на 16 мая в Стамбуле

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Трехсторонняя встреча представителей Турции, России и Украины в Стамбуле запланирована на пятницу, 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

"Завтра состоится очередная серия встреч в разных форматах. Это США, Украина, Турция. Также на повестке дня трехсторонние переговоры между Российской Федерацией, Украиной и Турцией", - сообщил он.