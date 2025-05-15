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Трехсторонняя встреча Турции, России и Украины намечена на 16 мая в Стамбуле
Трехсторонняя встреча представителей Турции, России и Украины в Стамбуле запланирована на пятницу, 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.
"Завтра состоится очередная серия встреч в разных форматах. Это США, Украина, Турция. Также на повестке дня трехсторонние переговоры между Российской Федерацией, Украиной и Турцией", - сообщил он.
Источник добавил, что "пока неизвестно, состоится ли встреча в четырехстороннем - США, РФ, Украина, Турция - формате".