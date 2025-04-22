Третий раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном завершен

Третий раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана, проходивший в Омане на политическом и экспертном уровнях, завершился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.