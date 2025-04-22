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Третий раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном завершен
Третий раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана, проходивший в Омане на политическом и экспертном уровнях, завершился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.
По ее данным, делегации экспертов Ирана и США сумели конкретизировать некоторые детали касательно ожиданий и требований двух сторон по будущему соглашению. Отмечается, что нынешний этап диалога завершен, так как обе переговорные группы вынуждены вернуться домой для получения дальнейших инструкций от властей.