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ЦАХАЛ обстрелял машину в секторе Газа из-за нарушения условий перемирия
Армия обороны Израиля открыла огонь по машине в Газе из-за нарушения условий перемирия. Как сообщает ЦАХАЛ, ее самолетом был нанесен удар в сторону автомобиля, который двигался по несогласованному в рамках сделки маршруту.
В армии отметили, что перед ударом были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданским.
Вместе с тем были опубликованы данные об ущербе сектору Газа за время боевых действий. Он оценивается более чем в 50 млрд долларов. Общее число жертв за время конфликта (по данным властей анклава) превышает 47 тыс. человек, в том числе около 17 тыс. детей.
Восстановлению подлежат не только жилые дома, но и больницы, школы, университеты, а также религиозные объекты и системы, которые обеспечивали палестинцев базовыми коммунальными услугами.