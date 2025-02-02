ЦАХАЛ обстрелял машину в секторе Газа из-за нарушения условий перемирия

Армия обороны Израиля открыла огонь по машине в Газе из-за нарушения условий перемирия. Как сообщает ЦАХАЛ, ее самолетом был нанесен удар в сторону автомобиля, который двигался по несогласованному в рамках сделки маршруту.

В армии отметили, что перед ударом были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданским.

Вместе с тем были опубликованы данные об ущербе сектору Газа за время боевых действий. Он оценивается более чем в 50 млрд долларов. Общее число жертв за время конфликта (по данным властей анклава) превышает 47 тыс. человек, в том числе около 17 тыс. детей.