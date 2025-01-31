ЦАХАЛ подтвердил передачу двоих израильтян Красному Кресту в Газе

Двое израильтян, освобожденных в Газе, переданы Красному Кресту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"По информации, предоставленной Красным Крестом, двое заложников переданы их представителям и направляются к силам Армии обороны Израиля в секторе Газа", - отмечается в заявлении, пишет БЕЛТА.