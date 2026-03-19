"Цели уточнялись, изменялись" - эксперт о том, чем обернулась неподготовленная операция США в Иране

Фото: РИА Новости

Военная операция США и Израиля в Иране, стартовавшая 28 февраля, с самого начала страдала отсутствием ясных целей. Об этом заявил эксперт по международным отношениям Олег Кухальский в программе "Блиц с Павлом Лазовиком".

"Начиная операцию, и многие эксперты едины в этом мнении, американцы не очень понимали, каковы цели этой операции. Называлась ядерная программа, ракетная программа, прокси Ирана в регионе. Неожиданно, через три дня после начала операции, цели уточнялись, изменялись", - напомнил Олег Кухальский.

Эксперт подчеркнул, что с начала операции в Иране была попытка провести ее в формате блицкрига, то есть очень быстро. "Некоторые эксперты отмечают даже, что американцы хотели уложиться в два дня. И не случайно они начали операцию в субботу. Чтобы завершить ее к открытию рынка в понедельник и не оправдываться перед Конгрессом, почему операция была начата без согласования с законодательной властью. Но этого не получилось. И поэтому мы имеем то, что имеем. Это действительно просчет", - считает он.

Поэтому все понимают, что неподготовленная операция - это прямой путь к провалу. Олег Кухальский

По его словам, когда военная составляющая отошла на второй план, на первый вышли экономические последствия, которые уже ощущают на себе простые американцы. "На первый план вышли экономические аспекты. И это действительно людей волнует намного больше, потому что все почувствовали, прежде всего, американцы, это на своем кошельке. А цены на избирателей влияют сильнее, чем риторика Дональда Трампа", - подчеркнул Олег Кухальский.

Олег Кухальский

Эксперт предупредил, что ситуация на энергетическом рынке остается крайне сложной, а риски никуда не исчезнут: "Какая-то часть основных производителей нефти будет находиться в фарватере американской политики, но не все. Что бы ни произошло с Ираном, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты находятся в регионе. То есть риски, связанные с последствиями этого конфликта, никуда не уйдут".

"Многие говорят о том, что сейчас вызревают зерна нового конфликта. Даже если этот конфликт завершится, мы еще не знаем как. Это то же самое, как 12-дневная война 2025 года, она заложила, в общем-то, зерна именно этого конфликта", - заключил эксперт.