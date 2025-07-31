Целлюлозный завод в Эстонии вынужден приостановить работу из-за роста цен на электроэнергию

Крупнейший целлюлозный завод в Эстонии опять приостановит работу из-за роста цен на электроэнергию с октября и минимум на два месяца.

После перезапуска предприятие продолжит производство в сокращенном объеме, что приведет к увольнениям. Решение связано со сложной экономической ситуацией на рынке и высокими ценами на энергоресурсы. В начале 2025 года руководство предприятия уже было вынуждено пойти на подобный шаг - после выхода из единой энергосистемы БРЭЛЛ. Тогда цены на электричество взлетели на 50 %, и производство стало не целесообразным.