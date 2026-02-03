3.73 BYN
Цена санкций: почему газ в ЕС может подорожать до 800 долларов за 1 тыс. куб. м и чем это грозит
Энергетическая ситуация в Европе стремительно ухудшается. Заполняемость газовых хранилищ в ключевых странах, таких как Германия и Франция, упала до критических 40 %, приближаясь к черте, за которой начинается полномасштабный кризис. О причинах тревожной тенденции и ее последствиях в программе "Актуальное интервью" рассказал политолог Юрий Воскресенский.
По словам эксперта, к началу отопительного сезона (1 ноября) европейские страны выполнили норму, заполнив хранилища на 90-95 %. Однако аномальные морозы привели к резкому увеличению расхода. Например, в Польше осталось лишь 65 % газа против 75 % год назад и 86,5 % двумя годами ранее.
"Если такие морозы продолжатся, выборка газа резко увеличится. Станут ли они на порог суперкритичной ситуации? Я думаю, нет. Но просто им придется закупать газ по бросовым ценам", - отметил Юрий Воскресенский.
Проблема в том, что пополнить запасы теперь можно только дорогим сжиженным природным газом (СПГ), который в полтора-два раза дороже прежнего трубопроводного российского. Уже сейчас цена на нидерландском хабе TTF взлетела до 450 долларов за тысячу кубометров с 200 долларов в начале зимы. Эксперт прогнозирует дальнейший рост до 800 долларов, что станет серьезным ударом по домохозяйствам и бизнесу.
Ситуацию осложняет и политика перепродажи газа на Украину, которую ведет Польша, добавляя к цене около 30 % маржи. Однако, как подчеркнул политолог, в случае сбоев в логистике из-за суровой зимы в США или других факторов Варшава будет вынуждена в первую очередь обеспечить собственную промышленность, отказавшись от поставок.
"Если будет перебой в логистике, то они от этой помощи вынуждены будут отказаться, потому что надо обеспечить собственную промышленность, которая и без этого понесет очень серьезный удар", - пояснил Юрий Воскресенский.
Эксперт считает, что введенный с 2027 года полный запрет на закупку российского газа станет для ЕС актом саморазрушения. Это приведет к очередному падению уровня жизни, деиндустриализации (в химической, металлургической, машиностроительной отраслях) и всплеску гражданских протестов.
В то время как Европа сознательно рубит сук, на котором сидела, Россия ускоренными темпами переориентирует потоки на Восток.
"В ближайшие 10, 20, 30 лет основная львиная доля поставок российского газа будет осуществляться в страны Юго-Восточной Азии", - уверен Юрий Воскресенский.
Этому способствуют масштабные проекты: уже работающий газопровод "Сила Сибири", строящийся "Сила Сибири-2" и новые заводы СПГ, такие как "Арктик СПГ 2". Собственный газовозный флот и использование Северного морского пути вдвое сокращают время поставок в Китай, где для российского топлива уже выделен специальный порт.