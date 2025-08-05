Цены на продукты в Польше выросли в 2,3 раза за 10 лет президентства Дуды

За 10 лет президентства Анджея Дуды продукты в Польше подорожали более чем в два раза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Fakt.

Журналист издания сравнил стоимость набора продуктов, которые кандидат в президенты Польши Дуда купил 10 лет назад, в марте 2015 года, со стоимостью таких же продуктов в настоящее время. Как отмечает издание, результаты оказались весьма неожиданными.

В марте 2015 года Дуда посетил один из варшавских продуктовых магазинов, где купил набор из девяти продуктов: масло подсолнечное, апельсиновый сок, хлеб, молоко, яйца, сахар, маргарин, сыр "Гауда" и шоколадное яйцо с "сюрпризом".

Тогда общая стоимость набора составила 37 злотых и 2 гроша (около 10 долларов). Фотография политика с этим продуктовым набором была тогда опубликована в газете.

В начале августа 2025 года журналист отправился в тот же варшавский магазин и купил ту же продуктовую корзину. Она ему теперь обошлась в 85 злотых и 48 грошей (около 23,1 долларов). Таким образом, делает вывод издание, стоимость президентской корзины покупок выросла более чем вдвое (примерно на 130 %). Больше всего цены поднялись за эти годы на яйца, сыр и молоко.