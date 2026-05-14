ЦРУ обыскало офис Тулси Габбард и изъяло документы об убийстве президента Джона Кеннеди

Сотрудники ЦРУ провели обыск в офисе директора Национальной разведки Тулси Габбард. У нее были изъяты ящики с материалами, в том числе досье, которое касается убийства Джона Кеннеди, а также спецпроекта "MK - Ультра". Их политик планировала опубликовать и сделать общедоступными.

Республиканцы уже грозят ведомству повесткой и требуют в течение ближайших 24 часов передать изъятые документы Конгрессу. Эти файлы - только часть документов, которые союзники Трампа добиваются рассекретить в связи с широко известными теориями заговора. Среди других документов, которые они стремятся обнародовать, - материалы об убийствах Мартина Лютера Кинга-младшего, а также файлы, связанные с Эпштейном.