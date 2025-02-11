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Туннели для ядерных ракет - Пекин показал миру свою "Великую подземную стену"
Власти Китая опубликовали видеосъемку своих подземных шахт и туннелей, где хранятся межконтинентальные баллистические ядерные ракеты.
Зрелище завораживающее: недаром данный объект, протяженность которого 5 тыс. км, называют "Великой китайской подземной стеной".
В военной доктрине КНР говорится, что ядерное оружие страна может применить лишь в ответ. Соответственно, публикация этого видеоклипа является чем-то вроде грозного предупреждения потенциальному противнику. В связи с чем это предупреждение появилось, остается лишь гадать. Возможно, из-за Тайваня, либо, вполне вероятно, из-за провозглашенной президентом США Дональдом Трампом агрессивной политики по сдерживанию Китая.