Турция требует ввести оружейное эмбарго против Израиля

Турция и 53 страны и организации призывают Совет Безопасности ООН объявить эмбарго на продажу оружия Тель-Авиву. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, назвав администрацию премьер-министра Биньямина Нетаньяху "глобальной угрозой" и призвал все страны помешать Израилю игнорировать международное право.

В Турции захватили немецкое судно

Тем временем турецкая молодежь напала на немецкое судно "Катрин", которое связывают с перевозкой боеприпасов в Израиль. Группа мужчин забралась на борт судна в порту Стамбула, они развернули палестинский флаг и прокричали лозунги с требованием убрать из страны все, что может помочь Тель-Авиву.