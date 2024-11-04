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Турция требует ввести оружейное эмбарго против Израиля
Турция и 53 страны и организации призывают Совет Безопасности ООН объявить эмбарго на продажу оружия Тель-Авиву. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, назвав администрацию премьер-министра Биньямина Нетаньяху "глобальной угрозой" и призвал все страны помешать Израилю игнорировать международное право.
В Турции захватили немецкое судно
Тем временем турецкая молодежь напала на немецкое судно "Катрин", которое связывают с перевозкой боеприпасов в Израиль. Группа мужчин забралась на борт судна в порту Стамбула, они развернули палестинский флаг и прокричали лозунги с требованием убрать из страны все, что может помочь Тель-Авиву.
От действий израильских военных в секторе Газа с октября 2023 года погибли более 43 тыс. палестинцев, еще 102 тыс. получили ранения.
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