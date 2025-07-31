Туск упразднил комиссию по изучению влияния России и Беларуси на ситуацию в Польше

В Польше упразднили правительственную комиссию по изучению влияния Беларуси и России на внутреннюю безопасность страны. Решение принял Туск.



Орган был создан в конце мая 2024 года под руководством начальника Службы военной контрразведки Стружика. За год работы комиссия подготовила три доклада. Один из них послужил основанием для возбуждения уголовного дела против бывшего министра обороны Мачеревича, обвиняемого в "дипломатической измене".



Предыдущая госкомиссия по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Польши в 2023 году также подвергалась резкой критике со стороны Туска, который заявлял, что орган "открыто нарушал конституционные права, являлся объектом эмоций и критики", а также использовался ее инициаторами для того, чтобы "устранить политическую конкуренцию".