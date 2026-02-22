Тысячи домов погружены во тьму: метели парализовали жизнь в Бухаресте

На Румынию обрушилась снежная буря. Из-за метелей было прекращено движение общественного транспорта в столице. Аэропорт Бухарест прекратил прием самолетов, закрыты морские порты на востоке страны. Ряд регионов остался без электричества: тысячи домов погружены во тьму и сейчас.

Синоптики обещают, что метели закончатся к вечеру, а благодаря экстремально теплой погоде, на будущей неделе от снега не останется и следа. Однако в ближайшие пару дней страна будет парализована последствиями стихийного бедствия - сугробы кое-где достигают глубины в полметра и более.