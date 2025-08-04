Тюрк: ограничение Израилем продовольствия в Газе может быть преступлением против человечности

Ограничение доступа гражданского населения Газы к продовольствию со стороны Израиля может быть квалифицировано как преступление против человечности, создавая невыносимые условия существования, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

"Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, и объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого... Отказ гражданским лицам в доступе к продовольствию может быть приравнен к военному преступлению, а также потенциально к преступлению против человечности", - сказано в документе.

Тюрк добавил, что третьи страны должны воздерживаться от содействия нарушениям международного права, совершаемым любой стороной конфликта, и использовать все возможные рычаги воздействия для предотвращения таких нарушений и прекращения их.

"Фото и видео голодающих в Газе людей душераздирающи и невыносимы. То, что мы достигли этого этапа, является оскорблением для всего человечества. Это служит еще одним напоминанием о том, что насилию должен быть положен конец раз и навсегда. Спасение жизней должно быть приоритетом каждого", - считает глава УВКПЧ ООН.

Он также считает, что Международный комитет Красного Креста должен получить немедленный доступ к оставшимся заложникам в Газе.

4 августа власти сектора Газа сообщили, что Израиль после частичного возобновления поставок гуманитарной помощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор лишь 674 грузовикам, что покрывает не более 14 % потребностей населения в помощи.

По данным властей Газы , для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.

26 июля правительство Израиля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава.

Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.