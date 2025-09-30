У берегов Турции обнаружен, предположительно, украинский безэкипажный катер

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dd09bea-8140-4cb9-b4a6-c8d1334ff96f/conversions/ed80db74-3583-4232-86be-7fed5a485a0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dd09bea-8140-4cb9-b4a6-c8d1334ff96f/conversions/ed80db74-3583-4232-86be-7fed5a485a0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dd09bea-8140-4cb9-b4a6-c8d1334ff96f/conversions/ed80db74-3583-4232-86be-7fed5a485a0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dd09bea-8140-4cb9-b4a6-c8d1334ff96f/conversions/ed80db74-3583-4232-86be-7fed5a485a0a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Рыбаки обнаружили у побережья турецкой провинции Трабзон, предположительно, сделанный в Украине безэкипажный катер, на борту которого может находиться взрывчатка. Об этом проинформировало турецкое агентство DHA, сообщает БЕЛТА.

Рыбаки вытащили катер на берег, после чего уведомили власти и береговую охрану о своей находке. После осмотра было принято решение оцепить причал и эвакуировать жителей прибрежных районов. Для более тщательной экспертизы на место была вызвана группа саперов-подводников.

"Предварительное расследование показало, что беспилотное судно, возможно, принадлежало Украине, и, как сообщается, группа экспертов уже направляется в этот район", - отмечает агентство.