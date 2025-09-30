Смотреть онлайнПрограмма ТВ
У берегов Турции обнаружен, предположительно, украинский безэкипажный катер

Рыбаки обнаружили у побережья турецкой провинции Трабзон, предположительно, сделанный в Украине безэкипажный катер, на борту которого может находиться взрывчатка. Об этом проинформировало турецкое агентство DHA, сообщает БЕЛТА.

Рыбаки вытащили катер на берег, после чего уведомили власти и береговую охрану о своей находке. После осмотра было принято решение оцепить причал и эвакуировать жителей прибрежных районов. Для более тщательной экспертизы на место была вызвана группа саперов-подводников.

"Предварительное расследование показало, что беспилотное судно, возможно, принадлежало Украине, и, как сообщается, группа экспертов уже направляется в этот район", - отмечает агентство.

Администрация губернатора Трабзона подтвердила информацию об обнаружении рыбаками беспилотного морского аппарата.

В мире

Турцияпроисшествие