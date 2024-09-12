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"Убирайтесь из Литвы" - в Вильнюсе разукрасили притон беглых

Предателям нигде места нет... "Убирайтесь из Литвы" - такое послание на стенах так называемого центра белорусской культуры" змагарам оставили местные жители Вильнюса. Неизвестные попытались даже поджечь притон беглых.

По сообщениям литовских СМИ, в здании запах гари, но шабаши отменять не стали.

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