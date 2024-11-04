Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах

В США окончательно посчитали голоса - Дональд Трамп победил во всех колеблющихся штатах. Однако демократы мириться со своим поражением не хотят. В администрации Джо Байдена подтверждают планы по отправке последнего транша помощи Украине на 6 млрд долларов до инаугурации нового президента.

Как американцев настраивают против будущего хозяина Белого дома. Детали смотрите в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Дональд Трамп принес Республиканской партии победу. 45-й президент США, рискующий стать 47-м, заручился более чем 290 голосами выборщиков при 270 необходимых для победы.

Теперь охрана резиденции белокурого республиканца во Флориде усилена. На страже окружающей территории стоят вооруженные катера и даже роботопес. Демократы свое поражение признают неохотно. В попытках найти виновного "выцарапывают друг другу глаза", сообщает Axios. Однако пройдя через все стадии принятия, хохотушка Камала Харрис одарила американцев высокопарными речами.

Итог этих выборов не тот, которого мы хотели. Не тот, за который мы боролись. Не тот, за что мы голосовали. Я разговаривала с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также сказала ему, что я и моя команда поможем ему в переходный период и что мы обеспечим мирную передачу власти. Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии

Ожидается, что под контроль республиканцев также перейдут обе палаты конгресса. Партия ослов хватается за любые возможности остаться на плаву. Так, губернатор Калифорнии обещает дать "убежище" всем недовольным политикой Трампа и саботировать республиканскую повестку. Активно раскачивают и соцсети - в TikTok в знак протеста американки массово отказываются от замужества и отношений с мужчинами. "Прости, если ты мужчина, я тебе не отвечу. Если ты мужчина, я с тобой не разговариваю". Связывают свои действия с политикой Республиканской партии, которая придерживается запрета абортов.

Американское общество пытаются всячески настроить против "непробиваемого" Дональда. Предпринята попытка разжечь расовые волнения. По сообщению ФБР, на телефоны темнокожих жителей начали приходить провокационные сообщения оскорбительного и расистского характера, подписанные якобы сторонниками избранного президента: "Поздравляю! Вы были выбраны для сбора хлопка на ближайшей плантации".

А вот евросадовники, в отличие от демократов, к новым условиям адаптировались быстро.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила, что ЕС и США - это больше чем просто союзники. Их связывает настоящее партнерство между нашим народом, объединяющим 800 млн граждан. Польский премьер и вовсе "переобулся в полете". Еще в 2023 году Дональд Туск недвусмысленно называл Трампа "агентом Кремля": "Это не мое предположение, это результат расследования американских служб, которые не исключают, что Трамп даже был завербован российскими службами 30 лет назад".

Пару дней назад он отрекся от своих обвинений: "Нет, я никогда не высказывал подобных предположений".

Президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе заявил, что Европа после переизбрания Дональда Трампа больше не может быть "травоядной". Она должна стать "всеядной".

Для меня все просто. Мир состоит из травоядных и плотоядных. Если мы решим остаться травоядными, хищники победят, а мы станем их рынком сбыта. Эммануэль Макрон