УЕФА лишил Латвию и Литву права принимать Евро-2026

Латвию и Литву лишили права принимать решающие матчи Евро-2026 по футзалу. Выбор сделан в пользу Словении. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций связано с отказом Риги и Вильнюса принимать сборную Беларуси на своей территории. Из-за истеричного запрета на въезд белорусских спортсменов прибалты лишились наиболее прибыльных и статусных матчей. А вот Словения охотно примет белорусов. Она же организует матчи групп, 2 четвертьфинала, оба полуфинала и сам финал.