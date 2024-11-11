Угробить мир за 4 года - как Джо Байден смог подорвать безопасность на всей планете

Джо Байден оставил своему преемнику мир, погруженный в хаос. Он подорвал безопасность на всей планете. Такой вердикт правлению демократа вынесла The Telegraph, а читатели добавили масла в огонь, называя президентский срок вопиющей катастрофой.

Позорное бегство американцев из Афганистана называют самым разрушительным решением Байдена.

После про ту войну родилась злая шутка: "Вашингтон потратил 1 трлн долларов, 5 тыс. жизней американских солдат и 20 лет, чтобы сменить режим Талибов… на Талибов".

Позади американцы оставили техники на 85 млрд долларов и свыше 10 тыс. человек, работавших с оккупационной администрацией. Кадры с тем, как американские самолеты спешно покидают Афганистан, бросая своих союзников на произвол судьбы, облетели весь мир. Люди цепляются за шасси, обрекая себя на самоубийство, лишь бы не оставаться в стране, куда приходит другая власть.

Еще одно наследие - конфликт на Ближнем востоке. Именно при поддержке США, Израиль решился на развязывание полномасштабной военной операции в секторе Газа. Счет погибших среди гражданских до 30 тыс. человек.

Оппоненты Байдена заметили, что Трамп оставлял Белый Дом, не имея ни одной крупной войны за плечами. Байден же не только залез на Ближний Восток и Украину, но и устроил огромный раскол в обществе из-за Палестины. США буквально разделились напополам - на тех, кто поддерживает действия Тель-Авива, и тех, кто выступает против войны. Последних травят и выгоняют с работы и вузов.

Ну и Украина. На войну, которая толкает планету на порог третьей мировой, американцы уже потратили 150 млрд долларов. Десятки тысяч американских наемников, призывы продолжать конфликт и, конечно, знаменитые слова сенатора Линдси Грэма, который ездил от имени американского президента в Киев в марте 2023 года.

"Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно. Это лучшее вложение США из когда-либо сделанных", - заявил тогда сенатор штата Южная Каролина Линдси Грэм.

Тема Украины была последним прибежищем Джо Байдена, он курировал это направление с 2014 года, поэтому сейчас мы наблюдаем его личный провал, говорят журналисты.

И даже проиграв выборы, Джо за месяц до инаугурации Трампа умудрился подписать сразу три пакета помощи Украине. И внес предложение выделить еще 26 млрд в 2025 году.