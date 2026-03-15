Европейский союз всеми силами пытается вытянуть Киев из глубокой ямы, в которую тот угодил, прекратив поставки нефти по "Дружбе".

Будапешт и Братислава продолжают блокировку спасительного кредита для "незалежной", а дефицит ее бюджета уже порядка 50 млрд долларов. Такими темпами киевские власти столкнутся с нехваткой денег примерно к маю. Впрочем, похоже, украинцы решать эту проблему не спешат, надеясь на щедрость других покровителей.

Между тем конфликт вокруг нефтепровода продолжает набирать обороты и все больше походит на затянувшийся сериал. О ситуации вокруг "Дружбы" смотрите в рубрике "Полная Европа".

Чем дальше в лес, тем больше дров. Очередная серия саги "Конец Дружбы" потрясает умы неподготовленного зрителя. Нефтепровод со столь позитивным названием на украинском замке, а Зеленский срывается с цепи и уже не просто оскорбляет венгерского премьер-министра Виктора Орбана, а переходит к угрозе физической расправой. Причина все та же - блокировка 90-миллиардного кредита для "незалежной" со стороны Будапешта.

Владимир Зеленский:

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд или первый транш, и у наших солдат будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, парням нашим, пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке".

Если в мире европейской политики и существуют красные линии, то вот это как раз они и были. Угрожать главе страны, которая является членом ЕС, - это не просто перебор, это наглость высшей пробы. Удивительно, но и эта выходка Зеленскому сошла с рук. Никто из власть имущих не призвал ввести санкции в отношении Киева и уж тем более не заикнулись про пятую статью НАТО.

Хотя если подумать, чисто теоретически покушение на Орбана можно рассматривать как нападение на страну со всеми вытекающими в рамках коллективной обороны альянса. Но это так, фантазии вслух.

В действительности, все, чему подвергся киевский главарь, так это порицанию со стороны Еврокомиссии и ряда евродепутатов (без последствий).

Харальд Вилимский, депутат Европарламента от Австрии:

"Всего несколько дней назад Зеленский в совершенно недопустимой форме пригрозил венгерскому премьеру Орбану. Это была угроза его жизни и безопасности - угроза насилия. Мы должны обсудить этот вопрос и встать на защиту главы государства Евросоюза, на защиту Виктора Орбана и венгерского народа. Мы должны показать, что выступаем за правовое государство, за демократию и против насилия".

Поразительно, но Зеленский умудрился настроить против себя даже ярого "заукраинца" - соперника Орбана на предстоящих выборах - Петера Мадьяра.

Поговаривают, все, что сейчас происходит вокруг Венгрии, делается для того, чтобы как раз этот оппозиционный политик пришел к власти. Мол, топливно-энергетический кризис заставит венгров избрать другой путь развития, а настоящую глыбу европейской политики отправить на пенсию.

Так вот, тот самый Мадьяр четко потребовал у Зеленского объясниться и забрать свои слова обратно. Да и народ в стране негодует.

"Зеленский идиот и недоумок! Кто позволил своему народу истекать кровью? На Украине не останется мужчин! Он собирает своих солдат с помощью бандформирований", - высказался житель Венгрии.

Еще один гражданин выразил такое мнение: "Это надругательство над всем венгерским народом! Угрожать нашему премьер-министру! Я не сторонник Орбана, но этого я не потерплю! Зеленский больше не имеет права оставаться у власти, потому что уже давно должны были состояться выборы!"

Впрочем, Орбан в защитниках не нуждается: чем больше его шантажируют, тем сильнее он крепчает. Да и вообще, по словам венгра, у Украины деньги закончатся раньше, чем у Будапешта нефть.

Мы не поддадимся шантажу или угрозам. Мы не станем выполнять требование Украины о том, чтобы мы перешли от дешевых российских энергоносителей, потому что это разрушит миллионы венгерских домохозяйств. Виктор Орбан

"Мы не будем поддерживать Киев в войне. Это не наша война! Мы не будем давать деньги украинцам, которые они успешно вымогают у других стран Евросоюза. Мы не будем платить и мы не позволим Украине войти в Европейский союз", - добавил он.

А чтобы придать ускорение процессу дедолларизации "незалежной", венгерские силовики неожиданно задержали два инкассаторских автомобиля украинского Ощадбанка, которые перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и около 9 кг золота из Австрии. Как говорится, переиграли и уничтожили.

Ох, какой хай поднялся со стороны киевских ртов: там тебе и заложники, и воровство, и призывы к мировому сообществу осудить беспредел. Вот только выяснилось, что задержание произошло в рамках дела об отмывании денег. Судя по всему, правоохранители просто ждали удобного момента, ну, или "зеленого света" сверху.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

"Украинцы должны нам объяснить, почему эти деньги проходили через Венгрию? Мы говорим про 900 млн долларов, 420 млн евро наличными и 146 кг золота. Конечно, вряд ли это деньги украинской военной мафии, но если это не так, то они должны четко об этом заявить. Они должны сказать нам, действительно ли эти деньги просто проходили через Венгрию или же они предназначались для каких-то целей у нас в стране".

По традиции подключилась к этой истории и третья сторона, речь про Словакию. Премьер-министр Роберт Фицо уверил, что готов перенять эстафету от Венгрии и тоже блокировать кредит для Украины. Но по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выкатил еще более радостную весть. Мол, ЕК, наконец, сдалась и согласилась с тем, что транзит по "Дружбе" должен быть восстановлен в кратчайшие сроки.

Если это не очередная уловка, то похоже на следствие энергетического кризиса, который подкрался к Брюсселю как всегда незаметно. Спасибо Ближнему Востоку за это.

"У нас по этому вопросу одинаковая позиция. Словакия имеет право получать российскую нефть, причем не только по трубопроводу "Дружба", но и морским путем, - обозначил Роберт Фицо. - Я показал главе Еврокомиссии спутниковые снимки, подтверждающие, что нефтепровод на территории Украины не поврежден, и что речь идет о сознательном одностороннем решении Зеленского остановить поставки нефти и тем самым нанести нам ущерб. Так же, как это уже произошло с поставками газа".

Согласитесь, красивый был бы хеппи-энд: хорошие побеждают, плохие наказаны. Но жизнь, увы, не сценарий доброго фильма. Даже с открытием "Дружбы" ситуация, по крайней мере в Венгрии и по крайней мере для Орбана, останется напряженной. Выборы на носу.

Из-за инспирированных Киевом и Брюсселем потрясений оппозиция теперь имеет хорошие шансы на победу. А если к власти придет проукраинский Мадьяр, то европейский Мордор больше не встретит сопротивления внутри союза. В одиночку Словакия вряд ли выстоит, не поможет ей и Чехия.