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Украина допустила окончание конфликта и без членства в НАТО
В Киеве допустили окончание войны без членства в НАТО, но с другими гарантиями безопасности. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на нового постпреда Украины при ООН Андрея Мельника.
Дипломат подчеркнул, что вопрос вступления "незалежной" в альянс остается актуальным. И акцентировал внимание на том, что Германия и другие страны Европейского союза должны увеличить военную помощь Украине.
Ранее британская газета Financial Times сообщала, что будущий президент США Дональд Трамп может принудить Украину к миру и вовсе без гарантий безопасности.
В США назвали Украину самой коррумпированной страной
Тем временем в Соединенных Штатах назвали Украину самой коррумпированной страной в Европе. Как пишет The American Thinker, Киев является причиной финансовых проблем Вашингтона.
"Нужно прекратить оказывать помощь Украине", - написал на платформе X сенатор-республиканец Майк Ли. По его словам, Киев стал символом универсального отмывания денег.
На днях Kyiv Post предупредил, что Украину в ближайшем будущем привлекут к ответственности по делам о расходовании помощи США.
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