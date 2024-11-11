В Киеве допустили окончание войны без членства в НАТО, но с другими гарантиями безопасности. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на нового постпреда Украины при ООН Андрея Мельника.

Дипломат подчеркнул, что вопрос вступления "незалежной" в альянс остается актуальным. И акцентировал внимание на том, что Германия и другие страны Европейского союза должны увеличить военную помощь Украине.

Ранее британская газета Financial Times сообщала, что будущий президент США Дональд Трамп может принудить Украину к миру и вовсе без гарантий безопасности.

В США назвали Украину самой коррумпированной страной

Тем временем в Соединенных Штатах назвали Украину самой коррумпированной страной в Европе. Как пишет The American Thinker, Киев является причиной финансовых проблем Вашингтона.

"Нужно прекратить оказывать помощь Украине", - написал на платформе X сенатор-республиканец Майк Ли. По его словам, Киев стал символом универсального отмывания денег.