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Украина получит военную помощь на 2 млрд долларов по итогам встречи в формате "Рамштайн"
Киев получит дополнительные пакеты военной помощи на сумму 2 млрд долларов по итогам заседания контактной группы помощи стране в формате "Рамштайн". Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
"У нас была очень хорошая встреча и очень хороший результат. Плюс 2 млрд долларов дополнительных пакетов помощи для Украины", - приводит слова Зеленского украинское издание "Новости Live". Зеленский также подчеркнул важность стратегии поддержки Украины на 2025 год, утвержденной в ходе мероприятия.
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