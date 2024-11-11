Украина получит военную помощь на 2 млрд долларов по итогам встречи в формате "Рамштайн"

Киев получит дополнительные пакеты военной помощи на сумму 2 млрд долларов по итогам заседания контактной группы помощи стране в формате "Рамштайн". Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает ТАСС .

"У нас была очень хорошая встреча и очень хороший результат. Плюс 2 млрд долларов дополнительных пакетов помощи для Украины", - приводит слова Зеленского украинское издание "Новости Live". Зеленский также подчеркнул важность стратегии поддержки Украины на 2025 год, утвержденной в ходе мероприятия.