Киеву придется подписать капитуляцию, если за два ближайших месяца не удастся мобилизовать 160 тыс. украинцев. Это заявил бывший военнослужащий ВСУ Маси Найем. По его словам, солдаты, которые сейчас на передовой, "совершенно выгоревшие".

"Если 160 тыс. человек не придут мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Ну, потому что это же честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать. Ребята уже на нуле. Они не могут находиться на фронте по три года, извините, но это уже слишком".