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Украине придется капитулировать, если за два месяца не удастся мобилизовать 160 тыс. человек
Киеву придется подписать капитуляцию, если за два ближайших месяца не удастся мобилизовать 160 тыс. украинцев. Это заявил бывший военнослужащий ВСУ Маси Найем. По его словам, солдаты, которые сейчас на передовой, "совершенно выгоревшие".
Маси Найем, ветеран ВСУ:
"Если 160 тыс. человек не придут мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Ну, потому что это же честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать. Ребята уже на нуле. Они не могут находиться на фронте по три года, извините, но это уже слишком".
К слову, сейчас в Украине всерьез рассматривают мобилизацию женщин. А детей уже с 5-го класса призывают учить воевать, к примеру, управлять дронами.
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