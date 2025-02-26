Украинская делегация умоляла Зеленского продолжить переговоры - СМИ

Украинская делегация "умоляла" о перезапуске переговоров после публичной перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, однако госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявили, что Зеленский должен покинуть Белый дом, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской администрации.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.

"Украинцы умоляли о перезапуске (переговоров), но Рубио и Уолц сообщили им, что Зеленский должен покинуть Белый дом", - написала корреспондент телеканала Джакки Хайнрих в соцсети X.